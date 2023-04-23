Илон Маск и Стивен Кинг схлестнулись в Twitter: что стало причиной и при чем здесь Украина

Спор произошел вокруг "синей галочки" писателя

Американский миллиардер Илон Маск ответил на предложение культового писателя Стивена Кинга пожертвовать деньги за его синюю галочку на нужды Украины.

Так в своем ответе Маск заявил, что уже пожертвовал 100 миллионов долларов на нужды Украины, а также прикрепил к сообщению пост благодарности от главы Минцифры Михаила Федорова.

"Я пожертвовал Украине 100 миллионов долларов, а сколько вы пожертвовали?", — спросил миллиардер.

Кроме того, он отметил, что SpaceX отказалась от денег Министерства обороны за пользование Starlink.

Как сообщалось ранее, после того, как Илон Маск купил Twitter, он отозвал бесплатную верификацию профиля ("синюю галочку") и предложил всем желающим купить ее за 8 долларов в месяц. Это вызвало негодование у многих знаменитостей, у которых эта галочка пропала.

В частности на это посетовал и Кинг, а затем отказался платить за верификацию. После этого писателю вернули "синюю галочку", что вызвало у него недоумение.

После этого Маск признался, что это он заплатил за верификацию профиля Кинга и некоторых других знаменитостей, которые были недовольны изменениями в политике соцсети.

Как сообщалось ране, из-за того, что "синяя галочка" стала доступной каждому, в соцсети возникли курьезные ситуации. Так, к примеру, верификацию прошел профиль Степана Бандеры.