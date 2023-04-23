Укр

Удивленный Притула ответил Стивену Кингу на призыв передать его фонду деньги за "синюю галочку"

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
Дата публикации
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Автор
Стивен Кинг Новость обновлена 23 апреля 2023, 04:07
Стивен Кинг

Волонтер расценил призыв известного писателя как признание заслуг фонда

"Король ужасов" Стивен Кинг, известный своей поддержкой Украины в ее борьбе против российского агрессора, обратился к владельцу соцсети Twitter Илону Маску с предложением отдать фонду Сергея Притулы деньги за присвоение его аккаунту "синей галочки" (верификации) .

"Я думаю, что господин Маск должен отдать мою голубую галочку на благотворительность. Я рекомендую Фонд Приюты, который предоставляет услуги по спасению жизни в Украине. Это всего восемь долларов, поэтому, возможно, господин Маск мог бы добавить немного больше", — написал Кинг..

Таким образом писатель отреагировал на новые правила Twitter, по которым каждый имеющий синюю отметку пользователь должен платить взнос в восемь долларов. Маск сделал исключение для Кинга и лишил его необходимости платить новый налог. Но "король ужасов" нашел лучшее применение сохранившимся средствам.

В свою очередь, Сергей Притула эмоционально отреагировал на такое заявление Кинга.

"Тот момент когда Стивен Кинг у себя в твиттере просто рекомендует Илону Маску наш фонд. Я на мгновение офигел. Работаем дальше, друзья! Донатим по ссылке в шапке профиля! Спасибо!", — написал волонтер в Instagram.

Напомним, что в последнее время Илон Маск, когда-то симпатизировавший Украине (такой вывод можно было сделать после передачи ВСУ "старлинков") резко изменил направление своих симпатий. В частности, владелец Twitter отказался удалить твит медведева о том, "Украина никому не нужна". Поэтому обращение Стивена Кинга было возможно еще и "легким троллингом" известного бизнесмена и попыткой вернуть его на сторону сил добра.

Теги:
#Твиттер #Стивен Кинг #Сергей Притула #Илон Маск