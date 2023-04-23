Удивленный Притула ответил Стивену Кингу на призыв передать его фонду деньги за "синюю галочку"

Волонтер расценил призыв известного писателя как признание заслуг фонда

"Король ужасов" Стивен Кинг, известный своей поддержкой Украины в ее борьбе против российского агрессора, обратился к владельцу соцсети Twitter Илону Маску с предложением отдать фонду Сергея Притулы деньги за присвоение его аккаунту "синей галочки" (верификации) .

"Я думаю, что господин Маск должен отдать мою голубую галочку на благотворительность. Я рекомендую Фонд Приюты, который предоставляет услуги по спасению жизни в Украине. Это всего восемь долларов, поэтому, возможно, господин Маск мог бы добавить немного больше", — написал Кинг..

Таким образом писатель отреагировал на новые правила Twitter, по которым каждый имеющий синюю отметку пользователь должен платить взнос в восемь долларов. Маск сделал исключение для Кинга и лишил его необходимости платить новый налог. Но "король ужасов" нашел лучшее применение сохранившимся средствам.

В свою очередь, Сергей Притула эмоционально отреагировал на такое заявление Кинга.

"Тот момент когда Стивен Кинг у себя в твиттере просто рекомендует Илону Маску наш фонд. Я на мгновение офигел. Работаем дальше, друзья! Донатим по ссылке в шапке профиля! Спасибо!", — написал волонтер в Instagram.

Напомним, что в последнее время Илон Маск, когда-то симпатизировавший Украине (такой вывод можно было сделать после передачи ВСУ "старлинков") резко изменил направление своих симпатий. В частности, владелец Twitter отказался удалить твит медведева о том, "Украина никому не нужна". Поэтому обращение Стивена Кинга было возможно еще и "легким троллингом" известного бизнесмена и попыткой вернуть его на сторону сил добра.