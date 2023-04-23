Здивований Притула відповів Стівену Кінгу на заклик передати його фонду гроші за "синю галочку"

Волонтер розцінив заклик відомого письменника як признання заслуг фонду

"Король жахів" Стівен Кінг, відомий своєю підтримкою України в її боротьбі проти російського агресора, звернувся до власника соцмережі Twitter Ілона Маска з пропозицією віддати гроші за присвоєння його акаунту "синьої галочки" (верифікацію) фонду Сергія Притули.

"Я думаю, що пан Маск повинен віддати мою блакитну галочку на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули, який надає послуги з порятунку життя в Україні. Це лише вісім доларів, тож, можливо, пан Маск міг би додати трохи більше", — написав Кінг.

У такий спосіб письменник відреагував на нові правила Twitter, за якими кожен, хто має синю позначку, повинен сплачувати внесок у вісім доларів. Маск зробив виключення для Кінга та позбавив його необхідності сплачувати новий податок. Але "король жахів" знайшов краще застосування збереженим коштам.

У свою чергу Сергій Притула емоційно відреагував на таку заяву Кінга.

"Той момент коли Стівен Кінг у себе в твітері просто рекомендує Ілону Маску наш фонд. Я на мить офігів. Працюємо далі, друзі! Донатимо за посиланням у шапці профілю! Дякую!", — написав волонтер в Instagram.

Нагадаємо, що останнім часом Ілон Маск, який колись симпатизував Україні (такий висновок можна було зробити після передачі ЗСУ "старлінків") різко змінив напрям своїх симпатій. Зокрема, власник Twitter відмовився видалити твіт медведєва про те, "Україна нікому не потрібна". Тому звернення Стівена Кінга було, можливо, ще й "легким тролінгом" відомого бізнесмена та намаганням повернути його на бік сил добра.