"Ждем новостей на росТВ": аккаунт Бандеры в Twitter получил галочку, россияне в ужасе

У россиян паника, а украинцы наоборот оценили такую задумку

Украинский политический деятель и лидер националистического движения Степан Бандера подтвердил свой аккаунт в соцсети Twitter и получил "синюю галочку". Напомним, что осенью прошлого года Илон Маск разрешил делать свой аккаунт официальным всего за 8 долларов в месяц.

Убедиться в этом можно на странице в Twitter с именем Степана Андреевича Бандеры. Чтобы пройти верификацию, необходимо предъявить документы.

Несмотря на то, что россияне до сих пор ищут Бандеру, умер он в 1959 году. Поэтому самостоятельно создать и подтвердить свой аккаунт он точно не мог. Вероятно, верификацию прошел человек, у которого аналогичные паспортные данные. А для образа использовал фото настоящего Бандеры.

"Это событие имеет большое значение для многих украинцев и ИПСО Украины, потому что именно Степан Бандера является символом национального самосознания и борьбы за независимость. Верификация аккаунта Степана Бандеры в Twitter – это своеобразный знак признания его весомого вклада в развитие украинской идентичности и национального сознания", — сказано на его странице в Instagram.

После, того, как это увидели россияне, в комментариях под постами Бандеры разгорелись нешуточные страсти, не отставали и украинцы:

Свят,свят,свят. Восставший из ада?!!!

В смысле?

Он может твитнуть из ада?

Ахахаха, какой яркий рофл над рашистами.

Русня будет говорить, что мы в своих биолабораториях вдохнули жизнь в Степана Бандеру. И он сейчас жив.

Яиц не хватит, чтобы тот испуг выкатать.

Ждем новые новости о воскресении Степана Андреевича на "росТВ"

А советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предположил, что Илон Маск научился клонировать людей и заявил, что россияне, вероятно, на допросах не зря интересуются тем, где же находится Степан Бандера.

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