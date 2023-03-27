"Чекаємо новин на росТВ": аккаунт Бандери у Twitter отримав галочку, росіяни жахнулися

У росіян паніка, а українці навпаки оцінили такий задум

Український політичний діяч та лідер націоналістичного руху Степан Бандера підтвердив свій аккаунт у соцмережі Twitter та отримав "синю галочку". Нагадаємо, що восени минулого року Ілон Маск дозволив робити свій акаунт офіційним лише за 8 доларів на місяць.

Переконатися в цьому можна на сторінці Twitter з ім’ям Степана Андрійовича Бандери. Щоб пройти верифікацію, потрібно пред’явити документи.

Незважаючи на те, що росіяни досі шукають Бандеру, він помер у 1959 році. Тому самостійно створити та підтвердити свій аккаунт він точно не міг. Ймовірно, верифікацію пройшла людина, яка має аналогічні паспортні дані. А для образу використав фото справжнього Бандери.

"Ця подія має велике значення для багатьох українців та ІПСО України, тому що саме Степан Бандера є символом національної самосвідомості та боротьби за незалежність. Верифікація акаунту Степана Бандери у Twitter – це своєрідний знак визнання його вагомого внеску у розвиток української ідентичності та національної свідомості", — сказано на його сторінці в Instagram.

Після того, як це побачили росіяни, у коментарях під постами Бандери розгорілися неабиякі пристрасті, не відставали й українці:

Свят, свят, свят. Повсталий з пекла?!!!

В сенсі?

Він може твітнути з пекла?

Ахахаха, який яскравий рофл над рашистами.

Русня говоритиме, що ми у своїх біолабораторіях вдихнули життя у Степана Бандеру. І він зараз живий.

Яєць не вистачить, щоб переляк викотати.

Чекаємо на нові новини про воскресіння Степана Андрійовича на "росТВ"

А радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко припустив, що Ілон Маск навчився клонувати людей і заявив, що росіяни, мабуть, на допитах недаремно цікавляться тим, де ж перебуває Степан Бандера.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у небі над Москвою помітили чорне кільце. У мережі впевнені, що це погана ознака для володимира путіна.