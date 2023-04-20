У Starship майже вийшло: найпотужніша ракета в історії злетіла, але вибухнула в атмосфері (відео)
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Сьогодні, 20 квітня, компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX вперше запустила в космос найбільшу ракету у світі. Раніше її запуск було перенесено через низку технічних проблем.
Тим часом, на YouTube-каналі SpaceX запустили пряму трансляцію.
Зазначається, що після досягнення висоти 38 км ракета увійшла в неконтрольоване обертання і вибухнула.
Для довідки: Через 3 хвилини після запуску зі стартового майданчика Зоряної бази SpaceX в Техасі прискорювач Super Heavy повинен був відокремитися і приводиться в Мексиканській затоці, а Starship вийти на орбіту (не менше 160 кілометрів), далі мав бути повторний вхід в атмосферу. Тестовий політ мав тривати 90 хвилин.
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