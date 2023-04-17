Перший політ SpaceX Starship: найбільша ракета в історії вирушає в космос — онлайн запуску

Висота Starship складає цілих 120 метрів, що робить її найбільшою ракетою в історії людства.

17 квітня відбудеться історична подія. Компанія відомого мільярдера Ілона Маска SpaceX вперше запустить у космос найбільшу ракету у світі.

Дізнатися про запуск і переглянути його онлайн ви можете прямо тут у статті "Телеграфа".

SpaceX Starship — багатофункціональна, повністю багаторазова двоступінчаста надважка ракета-носій, що розробляється компанією SpaceX, призначена для економічної доставки вантажів і людей на низьку навколоземну, сонячно-синхронну і геоперехідну орбіти, а також міжпланетних польотів на Місяць і Марс. Корабель розроблений таким чином, щоб його можна використовувати багаторазово. Після повернення з космосу Starship можна заправити паливом і швидко запустити знову, як літак.

Висота Starship становить цілі 120 метрів, що робить її найбільшою ракетою в історії людства.

Сам Маск, говорячи про політ, раніше заявляв, що запуск буде по суті підкиданням монети: Starship має приблизно 50% шансів на успіх.

Як проходитиме перший запуск

Через 3 хвилини після запуску зі стартового майданчика Зоряної бази SpaceX у Техасі прискорювач Super Heavy відокремиться і приводниться в Мексиканській затоці, а Starship вийде на орбіту (не менш як 160 кілометрів), виконає майже повний виток навколо планети, здійснить повторний вхід в атмосферу, загальмує двигунами й приводниться за 100 кілометрів від острова Кауаї, що входить до складу Гавайського архіпелагу. Компанія розраховує, що весь тестовий політ триватиме 90 хвилин.

Стартове вікно відкриється о 16:00 за київським часом та буде відкритим до 17:30.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядала гігантська ракета SpaceX за день до запуску.

Також ми повідомляли, що наприкінці січня SpaceX провела генеральну репетицію запуску корабля, який підкорятиме Марс.