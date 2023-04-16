Starship готовий до польоту: як виглядає гігантська ракета SpaceX за день до запуску (фото)

Для ракети це буде першим орбітальним польотом

Компанія SpaceX у понеділок, 17 квітня, планує провести запуск свого гігантського космічного корабля Starship, яку в майбутньому планують використовувати для доставляння людей на Місяць та Марс.

Як повідомляється на сайті компанії, запуск буде здійснено з бази Starbase у техаському Бока-Чіка. Запуск має відбутися близько 15:00 за київським часом, а якщо щось піде не так, то інженери мають 150 хвилин, щоб виправити неполадки.

Для 120-метрової ракети це буде першим орбітальним польотом. Якщо все пройде добре, то політ Starship займе близько 90 хвилин, а посадку буде здійснено у Тихому океані біля Гавайських островів.

Пряма онлайн-трансляція льотних випробувань розпочнеться приблизно за 45 хвилин до старту. Як і у випадку з усіма тестами розробки, цей розклад динамічний і може змінюватися. Про зміни у графіку SpaceX інформуватиме у соцмережах.

До речі, компанія вже показала, як виглядає ракета за день до старту.

Starship

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці січня SpaceX провела генеральну репетицію запуску корабля, який підкорятиме Марс. У паливні баки першого ступеня було завантажено рідкий кисень і рідкий метан.