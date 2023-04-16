Starship к полету готов: как выглядит гигантская ракета SpaceX за день до запуска (фото)

Для ракеты это будет первым орбитальным полетом

Компания SpaceX в понедельник, 17 апреля, планирует провести запуск своего гигантского космического корабля Starship, которую в будущем планируют использовать для доставки людей на Луну и Марс.

Как сообщается на сайте компании, запуск будет осуществлен с базы Starbase в техасском Бока-Чика. Запуск должен состояться около 15:00 по киевскому времени, а если что-то пойдет не так, то у инженеров будет 150 минут, чтобы исправить неполадки.

Для 120-метровой ракеты это будет первым орбитальным полетом. Если все пройдет хорошо, то полет Starship займет около 90 минут, а посадка будет осуществлена в Тихом океане возле Гавайских островов.

Прямая онлайн-трансляция летных испытаний начнется примерно за 45 минут до старта. Как и в случае со всеми тестами разработки, это расписание является динамичным и может меняться. Об изменениях в графике SpaceX будет информировать в соцсетях.

К слову, компания уже показала, как выглядит ракета за день до старта.

Starship

Как сообщал "Телеграф", в конце января SpaceX провела генеральную репетицию запуска корабля, который будет покорять Марс. В топливные баки первой ступени был загружен жидкий кислород и жидкий метан.