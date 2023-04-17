Первый полет SpaceX Starship: самая большая ракета в истории отправляется в космос - онлайн запуска

Высота Starship составляет целых 120 метров, что делает её самой большой ракетой в истории человечества

17 апреля состоится историческое событие. Компания известного миллиардера Илона Маска SpaceX впервые запустит в космос самую большую ракету космическую ракету в мире.

Узнать о запуске и посмотреть его онлайн вы можете прямо здесь в статье "Телеграфа".

SpaceX Starship — разрабатываемая компанией SpaceX многофункциональная, полностью многоразовая двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на низкую околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, а также межпланетных полётов на Луну и Марс. Корабль разработан таким образом, чтобы его можно использовать многократно. По возвращении из космоса Starship можно заправить топливом и быстро запустить снова, как самолет.

Высота Starship составляет целых 120 метров, что делает её самой большой ракетой в истории человечества.

Сам Маск, говоря о полете, ранее заявлял, что запуск будет по сути подбрасыванием монеты: Starship имеет примерно 50% шансов на успех.

Как будет проходить первый запуск

Через 3 минуты после запуска со стартовой площадки Звездной базы SpaceX в Техасе ускоритель Super Heavy отделится и приводнится в Мексиканском заливе, а Starship выйдет на орбиту (не менее 160 километров), выполнит около совершит повторный вход в атмосферу, затормозит двигателями и приводится в 100 километрах от входящего в состав Гавайского архипелага острова Кауаи. Компания рассчитывает, что весь тестовый полет будет длиться 90 минут.

Стартовое окно откроется в 16:00 по киевскому времени и будет открытым до 17:30.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядела гигантская ракета SpaceX за день до запуска.

Также мы сообщали, что в конце января SpaceX провела генеральную репетицию запуска корабля, который будет покорять Марс.