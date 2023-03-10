Ілон Маск побудує власне місто: де саме і як воно виглядатиме

Будівництво населеного пункту триває ще з 2021 року, але Маск тримає деталі у секреті

Відомий американський підприємець та мільярдер Ілон Маск планує здійснити черговий амбітний проект. Тепер він задумав збудувати власне місто-утопію в штаті Техас.

Про це повідомляєThe Wall Street Journal.

Насправді, зазначають журналісти, будівництво населеного пункту триває ще з 2021 року. Ним займається одна з компаній Маска – The Boring Company. Снейлбрук (назва міста) зводиться приблизно за 60 кілометрів від міста Остін.

Відомо, що на території плануються виробничі об’єкти Tesla Inc. та SpaceX (компанії Маска), а також місто — модульні будинки, тренажерний зал, басейн, спортивні майданчики, школа та лікарня. Скільки саме землі купив Маск, невідомо від 14 км до 24 км.

За інформацією людей, знайомих із проектом, під час зустрічей із землевласниками та агентами нерухомості Маск та співробітники його компаній описали своє бачення міста як утопію вздовж річки Колорадо, де його співробітники могли б жити та працювати.

WSJ, посилаючись на власні джерела, пише, що Маск, його колишня дівчина, співачка Граймс, репер Каньє Вест та архітектурний дизайнер Веста минулого року кілька разів обговорювали, як може виглядати місто. На цих зустрічах навіть було розроблено деякі візуальні макети.

При цьому влада округу Бастроп стверджує, що ще не отримувала заявку на реєстрацію нового населеного пункту. За законом Техасу, щоб набути статусу міста, в поселенні має постійно жити не менше 201 людини.

Співробітники Маска кажуть, що деталі проекту він вважає за краще тримати в таємниці. Місцеві фермери вже стривожені, що будівництво та робота промислових об’єктів можуть забруднити воду в окрузі.

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