Илон Маск построит собственный город: где именно и как он будет выглядеть

Строительство населенного пункта идет еще с 2021 года, но Маск держит детали в секрете

Известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск планирует осуществить очередной амбициозный проект. Теперь он задумал построить собственный город-утопию в штате Техас.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

На самом деле, как отмечают журналисты, строительство населенного пункта идет еще с 2021 года. Им занимается одна из компаний Маска — The Boring Company. Снейлбрук (название города) возводится примерно в 60 километрах от города Остин.

Известно, что на территории планируются производственные объекты Tesla Inc. и SpaceX (компании Маска), а также город — модульные дома, тренажерный зал, бассейн, спортивные площадки, школа и больницей. Сколько именно земли купил Маск, неизвестно — от 14 км до 24 км.

По информации людей, знакомых с проектом, во время встреч с землевладельцами и агентами недвижимости Маск и сотрудники его компаний описали свое видение города как утопию вдоль реки Колорадо, где его сотрудники могли бы жить и работать.

WSJ, ссылаясь на собственные источники пишет, что Маск, его бывшая девушка, певица Граймс, рэпер Канье Вест и архитектурный дизайнер Веста в прошлом году несколько раз обсуждали, как может выглядеть город. На этих встречах даже были разработаны некоторые визуальные макеты.

При всем этом власти округа Бастроп утверждают, что еще не получали заявку на регистрацию нового населенного пункта. По закону Техаса, чтобы получить статус города, в поселении должно постоянно жить не менее 201 человека.

Сотрудники Маска говорят, что детали проекта он предпочитает держать в тайне. Местные фермеры уже встревожены, что строительство и работа промышленных объектов могут загрязнить воду в округе.

Напомним, раннее мы писали SpaceX Илона Маска провела генеральную репетицию запуска корабля, который будет покорять Марс.

Также мы сообщали SpaceX Илона Маска решила судиться с украинской компанией.