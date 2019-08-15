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Самый дорогой проект в истории: Маск рассчитал стоимость постройки города на Марсе

Самый дорогой проект в истории: Маск рассчитал стоимость постройки города на Марсе
02:10 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости науки:Илон Маск рассказал сколько будет стоить постройка "марсианского города".

На Марсе после его колонизации будут строить не просто небольшие поселения, а целые города. Конечно, "прямо сейчас" этого делать никто не будет, ведь необходимо несколько этапов подготовительных работ. Однако же приблизительная стоимость строительства марсианских городов уже известна. И недавно один из главных идеологов колонизации красной планеты, Илон Маск, рассказал, сколько же будет стоить строительство города на Марсе.

Видение генерального директора SpaceX включает в себя не только отправку первых людей на Марс в ближайшее десятилетие, но и использование этой миссии в качестве отправной точки для создания поселения. Предполагая, что все пойдет по плану, Маск считает, что самоподдерживающийся полнофункциональный город может сформироваться уже в 2050 году. Стоит отметить, что ранее господин Маск предположил, что SpaceX может предложить билет на Марс примерно за сумму в 200 000 долларов США. Причем эта цифра взята "не с потолка". Это стоимость среднего американского дома и, руководствуясь такой логикой, можно будет продать свой дом и переехать. Только не в другой штат, а на другую планету.

По словам Илона Маска, это может быть самый дорогой строительный проект в истории человечества. И его стоимость может достигать до одной восьмой от объема всей мировой экономики. Если вы хотите узнать точную цифру, то Маск назвал в своем твиттере и ее: от 100 миллиардов до 10 триллионов долларов США.

"Расчеты основаны на предположении, что городу потребуется как минимум миллион тонн груза с Земли, чтобы функционировать первое время. Стоимость создания марсианского города будет зависеть от того, сколько стоит отправить каждую тонну на Марс. Если это 100 000 долларов за тонну",- объяснил Илон Маск, то это установит цену в районе 100 миллиардов долларов.

Куда интереснее выглядит верхняя граница озвученной суммы. За 10 триллионов долларов, например, можно выкупить почти все государственные и частные активы Великобритании. На данный момент их стоимость оценивается в 11,8 триллиона долларов. Либо же за эти деньги вы можете купить 10 самых дорогих компаний в мире и у вас останется в запасе еще примерно 3,5 триллиона долларов.

Эта сумма звучит еще более невероятно, если принять во внимание тот факт, что она примерно в 2 раза превышает общую сумму всех, если так можно выразиться, "физических" денег в мире на сегодняшний день.

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Согласно плану, озвученному еще в 2017 году, первая партия колонистов составит 100 человек и она будет отправлена на двух ракетах в тот момент, когда орбиты Земли и Марса будут максимально приближены друг к другу. Этим людям будет поручено создать топливный склад, заправить корабль жидким кислородом и метаном, чтобы вернуться домой. В течение последующих 10 "орбитальных синхронизаций", когда Земля и Марс находятся ближе всего, можно доставить на красную планету достаочно ресурсов для того, чтобы создать город примерно к 2050 году. Для этого первый полет нужно осуществить уже в 2024 году.

"Есть много вещей, которые на первый взгляд кажутся невозможными, но я думаю, что стать космической цивилизацией — это одна из тех вещей, которые вполне реализуемы. Это самый дорогой проект человечества в Истории? Да. Но он откроет новую эру и объединит нас всех", - подытожил Маск.

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Марс, SpaceX, Илон Маск, Марсианский город.
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