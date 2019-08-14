Скачать
Среда, 14.08.2019
Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%
Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%
Партия Порошенко настаивает на пропорциональности квот в комитетах Рады
Партия Порошенко настаивает на пропорциональности квот в комитетах Рады
Динамо определилось с новым главным тренером
Динамо определилось с новым главным тренером
Космический телескоп Spitzer обнаружил новую галактику
Космический телескоп Spitzer обнаружил новую галактику

Космический телескоп Spitzer обнаружил новую галактику

Космический телескоп Spitzer обнаружил новую галактику
19:35 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Spitzer открыл галактику в форме светового меча - NGC 5866.

NGC 5866 - галактика, расположенная на расстоянии 44 млн световых лет от Земли и формой напоминающую световой меч. Об этом говорится в сообщении НАСА.

Телескоп обнаружил галактику с помощью анализа инфракрасного спектра — вернувшийся цвет соответствовал длине волны инфракрасного излучения, испускаемой космической пылью.

Галактика имеет диаметр в 60 тыс. световых лет — это чуть больше половины диаметра Млечного пути. Внешнюю область галактики окружает очень плоское кольцо или диск пыли.

Астрономы обнаружили странные вспышки в центре нашей Галактики

Spitzer сделал фотографию NGC 5866 еще в 2009 году, однако обнаружить на снимках галактику астрономам удалось только сейчас.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Телескоп, Наука, Галактика, Spitzer.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В правительстве Гройсмана прокомментировали увольнение Кличко
02 Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки
03 Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей
04 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Ливни и грозы: синоптики обещают украинцам "сезон дождей"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зайцевой и Дронову оставили максимальный срок наказания
Зайцевой и Дронову оставили максимальный срок наказания
У Зеленского подтвердили визит Нетаньяху в Киев
Премьер Израиля Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Украину
С &quot;Газпрома&quot; взыщут 2,6 млрд долларов
С "Газпрома" взыщут 2,6 млрд долларов
Маковея 2019: самые лучшие поздравления в прозе
Маковея 2019: самые лучшие поздравления в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь