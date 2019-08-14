Космический телескоп Spitzer обнаружил новую галактику

NGC 5866 - галактика, расположенная на расстоянии 44 млн световых лет от Земли и формой напоминающую световой меч. Об этом говорится в сообщении НАСА.
Телескоп обнаружил галактику с помощью анализа инфракрасного спектра — вернувшийся цвет соответствовал длине волны инфракрасного излучения, испускаемой космической пылью.
Галактика имеет диаметр в 60 тыс. световых лет — это чуть больше половины диаметра Млечного пути. Внешнюю область галактики окружает очень плоское кольцо или диск пыли.
Spitzer сделал фотографию NGC 5866 еще в 2009 году, однако обнаружить на снимках галактику астрономам удалось только сейчас.