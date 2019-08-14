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Астрономы обнаружили странные вспышки в центре нашей Галактики

Астрономы обнаружили странные вспышки в центре нашей Галактики
08:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки:Такие вспышки недавно обнаружили астрономы из Европейской Южной Обсерватории.

Группа астрономов опубликовала исследование, согласно которому в апреле и мае на ближайшей к Земле черной дыре зафиксировали самые яркие вспышки.

До сих пор черные дыры имеют лишь теоретические доказательства своего существования, и исследовать хотя бы одну из них на практике пока невозможно, поскольку они расположены слишком далеко. Однако, пару месяцев назад астрономы, работающие над проектом Event Horizon Telescope, опубликовали фото тени черной дыры в центре галактики M87.

Ученые предполагают, что подобно вспышкам на Солнце, черные дыры также выпускают радиоактивные волны энергии, которые мы можем засечь и узнать с помощью них больше о природе возникновения и развитие черных дыр.

Причем, это были не просто вспышки, а яркие вспышки от черных дыр, которые когда-либо фиксировали ученые.

Как пишет CNN, с помощью группы телескопов VLT в чилийской пустыне Атакама и обсерватории Кек на Гавайских островах группа астрономов засекла яркие вспышки сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути. Эта черная дыра является ближайшей к нашей Солнечной системе, расстояние до нее составляет примерно 26 тыс. световых лет.

Несмотря на то, что огромное количество пыли преграждает земным телескопам вид на Стрелец А*, за несколько ночей в апреле и мае 2019-го астрономы зафиксировали самые яркие вспышки, которые когда-либо выпускала эта черная дыра. На днях ученые опубликовали свое открытие в журнале Astrophysical Journal Letters.

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Сообщается, что недавние вспышки на Стрельце А* превосходят по показателю яркости предыдущий исторический рекорд примерно в два раза. Эти вспышки вызваны действием радиации из черной дыры.

Астрономы, которые засекли это необычное явление наблюдали за черными дырами в течение многих лет, но возможно самое ожидаемое событие в их жизни прошла всего за несколько мгновений во время нескольких весенних ночей.

Исследователи должны выяснить, что именно стало причиной такого мощного выброса, хотя это может остаться загадкой навсегда. Как пишут авторы открытия, "наблюдение раздвигают пределы текущих статистических моделей черных дыр", и им нужно намного больше данных об изменении яркости этих необычных космических объектов, чтобы дать точные ответы.

Сейчас одним из предполагаемых вариантов является физические изменения в активности черной дыры, вызванные увеличением количества материала, которые она поглощает.

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Исследования, Астрономы, Наука, Астрономия, Галактика.
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