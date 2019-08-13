Метеорный поток Персеиды достигает своего пика (Видео)

Новости науки:Пользователи могут не только посмотреть, но и даже послушать звездопад.

Трансляции метеорного дождя ведут с разных уголков планеты. Наиболее зрелищным звездопад Персеиды будет между двумя и четырьмя часами утра.

В ночь на 13 августа зрелищный звездопад - поток Персеид - достигает своего пика.

У тех, кто не смог выбраться подальше за город, все равно есть возможность насладиться зрелищным космическим явлением.

Пользователям предлагают не только посмотреть, но даже послушать звездопад. Одна из обсерваторий транслирует данные радара.

Этот звездопад можно наблюдать каждое лето. Планета проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь".

Во время пика число метеоров, которые сгорают в атмосфере, может достигать численности от 80 до 120 за час.

Отмечается, что это не последний звездопад в этом году.