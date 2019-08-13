Скачать
Вторник, 13.08.2019
Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
Минобороны: оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ
Минобороны: оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Приметы и обряды на 13 августа - Евдокимов день
Приметы и обряды на 13 августа - Евдокимов день

Метеорный поток Персеиды достигает своего пика (Видео)

Метеорный поток Персеиды достигает своего пика (Видео)
08:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости науки:Пользователи могут не только посмотреть, но и даже послушать звездопад.

Трансляции метеорного дождя ведут с разных уголков планеты. Наиболее зрелищным звездопад Персеиды будет между двумя и четырьмя часами утра.

В ночь на 13 августа зрелищный звездопад - поток Персеид - достигает своего пика.

У тех, кто не смог выбраться подальше за город, все равно есть возможность насладиться зрелищным космическим явлением. 

Пользователям предлагают не только посмотреть, но даже послушать звездопад. Одна из обсерваторий транслирует данные радара. 

Этот звездопад можно наблюдать каждое лето. Планета проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие из частиц сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь". 

Во время пика число метеоров, которые сгорают в атмосфере, может достигать численности от 80 до 120 за час.

Отмечается, что это не последний звездопад в этом году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наука, Звезды, Метеорит, Звездопад, Персеиды, Метеоритный поток, метеорный поток Персеиды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 13 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский изменил указ о дипломатических паспортах
03 Одиннадцать глав РГА Львовской области уволены приказом Зеленского
04 Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
05 Дело Курченко: на допрос в ГПУ пришел только экс-замглавы Администрации Президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
Зеленский уволил семерых глав РГА на Донетчине
Омелян: Тарифы Укрзализныци базируются на справочнике 1970-х годов
Тарифы УЗ базируются на справочнике 1970-х годов
В Новой Зеландии граждане массово сдают оружие
В Новой Зеландии граждане массово сдают оружие
Рецепт дня: сэндвич с жареной колбасой и чипсами
Рецепт дня: сэндвич с жареной колбасой и чипсами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь