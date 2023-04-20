У Starship почти получилось: самая мощная ракета в истории взлетела, но взорвалась в атмосфере (видео)

В компании SpaceX уже дали свой комментарий

В четверг, 20 апреля, компания миллиардера Илона Маска SpaceX впервые запустила самую большую в мире ракету-носитель с кораблём Starship, которая в будущем должна была доставить людей на Марс. Ранее ее запуск был перенесен из-за ряда технических проблем.

Тестовый запуск был произведен с площадки в Бока-Чика, на юго-востоке американского штата Техас. Посмотреть на это легендарное событие собралось огромное количество местных жителей. Также на YouTube-канале SpaceX была запущена прямая трансляция.

После начала запуска часть двигателей Raptor, установленные на ракетоносители Super Heavy, вышли из строя. Затем на высоте 38 км ракета вошла в неконтролируемое вращение и взорвалась. Это случилось спустя три минуты после старта.

В компании SpaceX на своей странице в Twitter прокомментировали взрыв ракеты. Было заявлено, что команда продолжит работу над Starship, а также займется изучением проблем, которые привели сегодняшний запуск к провалу.

Для справки: Starship — это многоразовая транспортная система, предназначенная для перевозки экипажа и грузов на околоземную орбиту, помощи человечеству в полетах на Луну и путешествиях на Марс и дальше. Через три минуты после тестового запуска со стартовой площадки звездной базы SpaceX ускоритель Super Heavy должен был отделиться и приводниться в Мексиканском заливе, а Starship должен был выйти на орбиту (не менее 160 километров), выполнить повторный вход в атмосферу, затормозить двигателями и приводиться в 100 километрах от входящего в состав Гавайского архипелага острова Кауаи. В целом тестовый полет должен был занять 90 минут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о легендарном Starship, которым должны доставлять людей и грузы на Луну и Марс.