Все дело в системе охлаждения: Маск объяснил причину неудачи со Starship и назвал дату нового пуска

В компании надеялись, что жаростойкий бетон Fondag выдержит хотя бы один пуск

Ставший мишенью для троллинга Стивена Кинга миллиардер Илон Маск решил объяснить в Сети причину взрыва ракеты Starship при запуске 20 апреля.

Оказывается, проблема — в недостроенной вовремя системе водяного охлаждения, которая размещается под пусковой установкой. В компании ошибочно приняли решение о пуске, потому что предположили, основываясь на данных статистики о пожарах, что высокопрочный жаростойкий бетон Fondag, из которого была сделана плита с охлаждением, выдержит один пуск.

Об этом Маск написал в Twitter.

При этом СЕО крупнейшей частной компании SpaceX заявил, что уже через 1-2 месяца его компания SpaceX будет готова к повторному запуску космического корабля Starship.

Как известно, крупнейшая в мире космическая ракета Starship была разработана для будущих миссий на Луну и Марс, она рассчитана на 100 человек, ее грузоподъемность превышает 100 т. 20 апреля в 16:33 по киевскому времени ракета была запущена в первый суборбитальный полет с небольшого космодрома в Бока-Чика, штат Техас.

За шесть минут Starship должна была выйти на орбиту, но при отделении первой ступени ракета взорвалась в воздухе, преодолев отметку в 38 км. Тем не менее в корпоративном электронном письме Илон Маск поздравил сотрудников SpaceX, отметив оптимизм в прогрессе космической программы.

Неудача Starship, произошедшая одновременно с выходом отчета Tesla за I квартал 2023 года с плохими результатами компании и удалением в Twitter синих галочек верификации у пользователей, не оплативших подписку Twitter Blue, привела к сокращению состояния Маска почти на $13 млрд.

Напомним, что "путинист" Илон Маск, которого после покупки Твиттера стали преследовать неудачи, выступил с еще одной реакционной затеей – вместе с cоснователем Apple Стивом Возняком он просит "притормозить" искусственный интеллект.