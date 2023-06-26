Земля пережила удар из космоса: ждать ли новых магнитных бурь в ближайшее время

Земля уже пережила магнитную бурю на выходных

На Солнце произошел взрыв 20 июня и выброс корональной массы (СМЕ) попал в космос. И как следствие – 24 июня в магнитосфере образовалась трещина и произошел геомагнитный шторм.

Как сообщает Spaceweather, магнитная буря образовала полярное сияние над Европой.

Астросиноптики из Meteofor уверяют, что с 26 по 28 июня магнитосфера земли будет находиться в покое. Ее будут беспокоить лишь небольшие возмущения 1-3 балла мощности.

Тем временем сайт Tesis.xras напоминает о магнитных бурях в июне и июле.

Сотрудники солнечной лаборатории уверяют, что до последних дней первого месяца лета не принесут ни магнитных бурь, ни возмущений.

А вот с началом июля землянам следует готовиться к геомагнитным "качелям". К тому же на графике произошли изменения.

На первой неделе месяца предполагаются небольшие возмущения 4 балла мощности — 1, 2 и 8 июля.

На второй неделе прогнозируется магнитная буря: начнется 12 июля (слабая), а на следующий день ее мощность увеличится до средней. Однако после двухдневного шторма на Земле воцарится геомагнитная тишина.

А геомагнитное возмущение 16-19 июля совсем исчезло из графика бурь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о максимальном перепаде космической радиации на Солнце. Это явление станет причиной новых магнитных бурь на Земле.