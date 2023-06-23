Астросиноптики следят за геоактивностью на Солнце: будут ли магнитные бури на выходных

Объясняем, что будет с геомагнитным полем Земли в ближайшие дни

Астросиноптики предупреждали землян о возможном ударе из космоса, вызванном выбросом корональной массы (СМЕ) из солнечного пятна AR3341 20 июня. Но теперь специалисты уверены, что вспышка на светиле точно не обойдет Землю.

По данным сайта Spaceweather, работники Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) уверены, что есть вероятность незначительных геомагнитных бурь 5 баллов мощности вечером 23 июня.

В то же время, на сайте Мeteofor сообщается, что магнитное поле Земли в течение 23-25 июня будет в состоянии покоя. Единственное, что его может беспокоить – бури 2-4 баллов мощности.

Тем временем солнечная лаборатория Tesis.xras напоминает о магнитных бурях в июне и июле.

Астросиноптики уверены, что земляне могут отдыхать до конца первого месяца. В июне ожидаются только магнитные бури 4 баллов мощности. Такими датами являются: 27 и 28 июня.

А вот июль принесет с собой головные боли.

В первой декаде месяца прогнозируются магнитные бури 1 и 8 июля.

Во второй декаде летнего месяца предполагается магнитная буря: начнется 12 июля (слабая), а на следующий день ее мощность увеличится до средней. Однако после двухдневного шторма на Земле воцарится геомагнитная тишина.

В конце второй половины месяца предполагается четырехдневная магнитная буря 4-балльной мощности, в том числе 16, 17, 18 и 19 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о максимальном перепаде космической радиации на Солнце. Это явление станет причиной новых магнитных бурь на Земле.