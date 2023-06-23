Астросиноптики слідкують за геоактивністю на Сонці: чи будуть магнітні бурі на вихідних

Пояснюємо, що буде з геомагнітним полем Землі найближчими днями

Астросиноптики попереджали землян про можливий удар з космосу, який був спричинений викидом корональної маси (СМЕ) з сонячної плями AR3341 20 червня. Але тепер фахівці впевнені, що спалах на світилі точно не омине Землю.

За даними сайту Spaceweather, працівники Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) впевнені, що є ймовірність незначних геомагнітних бур 5 балів потужності ввечері 23 червня.

Водночас, на сайті Мeteofor повідомляється, що магнітне поле Землі протягом 23-25 червня буде в стані спокою. Єдине, що його може турбувати — бурі 2-4 балів потужності.

Тим часом сонячна лабораторія Tesis.xras нагадує про магнітні бурі у червні та липні.

Астросиноптики впевнені, що земляни можуть відпочивати до кінця першого місяця. Протягом червня очікуються лише магнітні бурі 4 балів потужності. Такими датами є: 27 та 28 червня.

А от липень принесе з собою головні болі.

У першій декаді місяця прогнозуються магнітні бурі 1 та 8 липня.

У другій декаді літнього місяця передбачається магнітна буря: почнеться 12 липня (слабка), а наступного дня її потужність збільшиться до середньої. Однак після дводенного шторму на Землі запанує геомагнітна тиша.

Наприкінці другої половини місяця передбачається чотириденні магнітні бурі 4-бальної потужності, зокрема 16, 17, 18 та 19 липня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про максимальний перепад космічної радіації на Сонці. Це явище стане причиною нових магнітних бур на Землі.