Масштабна загроза для планет? Чи відбудуться магнітні бурі найближчими днями

Окрім Венери та Марсу найближчими днями може постраждати ще одна планета

Астросиноптики запевняли, що окрім викиду корональної маси (СМЕ), який може вдарити Венеру та Марс Землі нічого не може загрожувати. Однак пляма AR3341 на Сонці вирішила зробити "шоу" і спалахнула 20 червня.

За даними сонячної лабораторії Spaceweather, сонячний спалах сягнув класу Х (сильний) спричинив глибоке затемнення короткохвильового радіо над Північною Америкою.

На сайті фахівці запевняють, що цей вибух був дуже потужним і його хвилі можуть завдати удару магнітосфері Землі 22 чи 23 червня.

Однак, астросиноптики з Meteofor запевняють, що ніяких магнітних бур протягом найближчих трьох днів не прогнозується. Землю можуть турбувати лише невеликі збурення потужностю 2-4 бали.

Тим часом сонячна лабораторія Tesis.xras нагадує про магнітні бурі у червні та липні.

Астросиноптики впевнені, що земляни можуть відпочивати до кінця першого місяця. Протягом червня очікуються лише магнітні збурення 4 балів потужності. Такими датами є: 27 та 28 червня.

А от липень принесе з собою головні болі.

У першій декаді місяця прогнозуються магнітні збурення — 1 та 8 липня.

У другій декаді літнього місяця передбачається магнітна буря, яка почнеться 12 липня (слабка) і її потужність збільшиться 13 липня (середня). Однак після дводенного шторму на Землі буде геомагнітна тиша.

Вкінці другої половини місяця передбачається чотириденне магнітне збурення 4 балів потужності, зокрема 16,17,18 та 19 липня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про величезну кількість плям на Сонці, які були виявлені за допомогою станції МКС.