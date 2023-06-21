Викид з Сонця летить до планет: чи чекати на магнітну бурю

На Сонці відбувся новий вибух, але не від новоутвореної плями

Сонце не перестає дарувати "подарунки" Землі і, хоча пляма AR3335 заспокоїлась, на світилі відбувся спалах і викид корональної маси (СМЕ) вилетів у космос.

За даними сайту Spaceweather, викид корональної маси (СМЕ) був спричинений за допомогою сьогоднішнього сильного спалаху з Сонця і він може вразити Венеру та Марс.

Як уточнюють фахівці, для Землі ніякої загрози не передбачено, а от СМЕ, ймовірно, призведе до ерозії невеликої частини верхньої атмосфери Венери. А Марс очікує на полярні сяйва.

Тим часом, астросиноптики з сайту Tesis.xras нагадують про оновлений графік магнітних бур на червень та липень.

Якщо вірити фахівцям, то у першому місяці літа передбачається лише магнітне збурення 4 балів потужності. Такими датами є: 27 та 28 червня. Слід нагадати, що магнітною бурею вважаються коливання від 5 балів і вище.

А от наступний місяць може принесе з собою геомагнітні шторми. У першій декаді липня очікується збурення — 1 та 8 липня. За ними прогнозується магнітна буря, яка почнеться 12 липня і сягатиме 5 балів потужності, а 13 липня збільшиться до 6 балів потужності, що прирівнюється до середнього шторму.

Після дводенної тиші на Землі передбачається поновлення магнітного збурення — 16-18 липня.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про величезну кількість плям на Сонці, які були виявлені за допомогою станції МКС.