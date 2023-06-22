Масштабная угроза планетам? Состоятся ли магнитные бури в ближайшие дни

Кроме Венеры и Марса, в ближайшие дни может пострадать еще одна планета

Астросиноптики уверяли, что кроме выброса корональной массы (СМЕ), который может ударить Венеру и Марс Земле ничего не может угрожать. Однако пятно AR3341 на Солнце решило сделать "шоу" и вспыхнуло 20 июня.

По данным солнечной лаборатории Spaceweather, солнечная вспышка достигла класса Х (сильная) повлекла за собой глубокое затемнение коротковолнового радио над Северной Америкой.

На сайте специалисты уверяют, что этот взрыв был очень мощным и его волны могут нанести удар магнитосфере Земли 22 или 23 июня.

Однако, астросиноптики из Meteofor уверяют, что никаких магнитных бурь в течение ближайших трех дней не прогнозируется. Землю могут беспокоить лишь небольшие возмущения мощностью 2-4 балла.

Тем временем солнечная лаборатория Tesis.xras напоминает о магнитных бурях в июне и июле.

Астросиноптики уверены, что земляне могут отдыхать до конца первого месяца. В июне ожидаются только магнитные возмущения 4 баллов мощности. Такими датами являются: 27 и 28 июня.

А вот июль принесет с собой головные боли.

В первой декаде месяца прогнозируются магнитные возмущения — 1 и 8 июля.

Во второй декаде летнего месяца предполагается магнитная буря, которая начнется 12 июля (слабая), и ее мощность увеличится 13 июля (средняя). Однако после двухдневного шторма на Земле последует геомагнитная тишина.

В конце второй половины месяца предполагается четырехдневное магнитное возмущение 4 баллов мощности, в том числе 16,17,18 и 19 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об огромном количестве пятен на Солнце, обнаруженных с помощью станции МКС.