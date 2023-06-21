Выброс из Солнца летит к планетам: ждать ли магнитной бури

На Солнце произошел новый взрыв, но не от новообразованного пятна

Солнце не перестает дарить "подарки" Земле и, хотя пятно AR3335 успокоилось, на светиле произошла вспышка и выброс корональной массы (СМЕ) вылетел в космос.

По данным сайта Spaceweather, выброс корональной массы (СМЕ) был вызван с помощью сегодняшней сильной вспышки из Солнца и может поразить Венеру и Марс.

Как уточняют специалисты, для Земли никакой угрозы не предусмотрено, а вот СМЕ, вероятно, приведет к эрозии небольшой части верхней атмосферы Венеры. А Марс ожидает полярных сияний.

Между тем астросиноптики с сайта Tesis.xras напоминают об обновленном графике магнитных бурь на июнь и июль.

Если верить специалистам, то в первом месяце лета предполагается только магнитное возмущение 4 балла мощности. Такими датами являются: 27 и 28 июня. Следует напомнить, что магнитной бурей считаются колебания от 5 баллов и выше.

А вот следующий месяц может принести с собой геомагнитные штормы. В первой декаде июля ожидается возмущение — 1 и 8 июля. После них прогнозируется магнитная буря, которая начнется 12 июля и будет достигать 5 баллов мощности, а 13 июля увеличится до 6 баллов мощности, что приравнивается к среднему шторму.

После двухдневной тишины на Земле предполагается возобновление магнитного возмущения – 16-18 июля.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал об огромном количестве пятен на Солнце, обнаруженных с помощью станции МКС.