Земля пережила удар з космосу: чи чекати нових магнітних бур найближчим часом

Земля вже пережила магнітну бурю на вихідних

На Сонці стався вибух 20 червня і викид корональної маси (СМЕ) потрапив у космос. І як наслідок — 24 червня в магнітосфері утворилась тріщина і відбувся геомагнітний шторм.

Як повідомляє Spaceweather, магнітна буря утворила полярне сяйво над Європою.

Астросиноптики з Meteofor запевняють, що з 26 по 28 червня магнітосфера землі знаходитиметься у стані спокою. Її турбуватимуть лише невеликі збурення 1-3 балів потужності.

Тим часом сайт Tesis.xras нагадує про магнітні бурі у червні та липні.

Працівники сонячної лабораторії запевняють, що до останні дні першого місяця літа не принесуть ані магнітних бур, ані збурень.

А от з початком липня землянам слід готуватись до геомагнітних "гойдалок". До того ж на графіку відбулись зміни.

На першому тижні місяця передбачаються невеликі збурення 4 балів потужності — 1, 2 та 8 липня.

На другому тижні прогнозується магнітна буря: почнеться 12 липня (слабка), а наступного дня її потужність збільшиться до середньої. Однак після дводенного шторму на Землі запанує геомагнітна тиша.

А геомагнітне збурення 16-19 липня зовсім зникло з графіку бур.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про максимальний перепад космічної радіації на Сонці. Це явище стане причиною нових магнітних бур на Землі.