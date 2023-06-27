Нова загроза з Сонця: астросиноптики попереджають про магнітну бурю

Земля очікує на ймовірний удар з космосу найближчим часом

Нещодавно Земля пережила геомагнітний шторм, однак на Сонці зростає пляма AR3340, яка може завдати шкоди магнітному полю планеті.

Як повідомляє Spaceweather, новоутворена пляма містить в собі енергію для сильних сонячних спалахів. Тож, астросиноптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень впевнені, що 27 червня є ймовірність спалахів класу М (середні) 40%, та класу Х (сильні) — 10 %.

Сонячна пляма AR3340

Однак на сайті Мeteofor фахівці запевняють, що 27-29 червня магнітосфера Землі знаходитиметься у стані спокою.

Тим часом працівники сонячної лабораторії Tesis.xras демонструють графік магнітних бур на кінець червня та липень.

За словами астросиноптиків, останні дні червня не принесуть головний біль.

А от з початком липня землянам слід готуватись до геомагнітних "гойдалок".

На першому тижні місяця передбачаються невеликі збурення 4 балів потужності — 1, 2 та 8 липня.

На другому тижні прогнозується магнітна буря: почнеться 12 липня (слабка), а наступного дня її потужність збільшиться до середньої. Однак після дводенного шторму на Землі запанує геомагнітна тиша.

А на третьому тижні поновиться невелике збурення — 24 липня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за період травня астросиноптики зафіксували на Сонці понад 100 плям. Фахівці додають, що така кількість плям останній раз була утворена на світилі в березні 2014 року.