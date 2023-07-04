Солнце веселится: когда на Землю обрушится магнитная буря

За июнь специалисты насчитали на Солнце 163 пятна

На Солнце растет пятно-монстр AR3354, которое в 10 раз больше Земли. Но специалисты уверены, что в ближайшие дни ее магнитные поля будут в состоянии покоя, и она не спровоцирует выбросы корональной массы (СМЕ).

Как сообщает сайт Spaceweather, пятно имеет в себе энергию для сильных солнечных вспышек класса Х. Поэтому даже легкий взрыв может повлиять на нашу планету в виде радиозатмнения или магнитных бурь.

В то же время, специалисты по солнечной лаборатории сообщают о максимальном количестве солнечных пятен в 2023 году.

"Солнце веселится, вроде как сейчас 2002 год. Это в последний раз, когда количество солнечных пятен было таким высоким, как сейчас ", — говорят ученые.

То есть, по данным Центра анализа данных солнечного влияния Королевской обсерватории Бельгии, среднемесячное количество солнечных пятен в июне 2023 года составило 163.

Как говорят специалисты, 25-й солнечный цикл не прогнозировался таким мощным.

"Когда он начался в декабре 2019 года, синоптики считали, что это будет слабый цикл, похожий на его непосредственного предшественника — 24-й солнечный цикл. Если бы этот прогноз оправдался, 25-й солнечный цикл был бы одним из самых слабых солнечных циклов за столетие", — добавляется в сообщении.

В последний раз, когда количество солнечных пятен было столь высоким, Солнце было на пороге запуска Больших Хэллоуинских штормов 2003 года, включавших сильнейшую рентгеновскую солнечную вспышку ( класса X45 ).

Между тем сайт Tesis.xras напоминает о графике магнитных бурь в июле.

На второй неделе летнего месяца астросиноптики прогнозируют возмущение 4 баллов мощности — 8 июля.

А через два дня геомагнитной "тишины" Землю накроет буря. Она состоится 12-13 июля и составит 5 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за май специалисты солнечных станций насчитали на Солнце более 100 пятен.