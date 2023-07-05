Викид з Сонця вже летить до Землі: чи чекати на магнітні бурі

Найближчим часом слід готуватись до удару з космосу

Щойно одна гігантська сонячна пляма AR3354 вирішила трохи відпочити і не провокувати на Землі магнітні бурі, як "погрожувати" зголосилася нова пляма AR3359.

Як повідомляє сайт Spaceweather, AR3359 може стати причиною слабкого геомагнітного шторму на нашій планети 7 липня.

Водночас, сайт Мeteofor зауважує на тому, що найближчими днями магнітосферу планети можуть турбувати лише невеликі збурення 2-4 балів потужності. Особливо, максимальний рівень збурення прогнозується 7 липня з 18:00.

Слід нагадати, що магнітною бурею вважаються коливання від 5 до 10 балів.

Тим часом, сонячна лабораторія Tesis.xras нагадує про оновлений графік геомагнітних штормів.

За словами астросиноптиків, найближча загроза з космосу прогнозується 7 та 8 липня. В ці дати відбудеться магнітне збурення 4 балів потужності.

Після дводенної геомагнітної "тиші" Землю накриє слабка буря — 12 та 13 липня. Вона сягатиме 5 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на світилі за останній 21 рік було виявлено максимальну кількість сонячних плям.