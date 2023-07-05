Выброс из Солнца уже летит к Земле: ждать ли магнитных бурь

В ближайшее время следует готовиться к удару из космоса

Как только одно гигантское солнечное пятно AR3354 решило немного отдохнуть и не провоцировать на Земле магнитные бури, как "угрожать" вызвалось новое пятно AR3359.

Как сообщает сайт Spaceweather, AR3359 может стать причиной слабого геомагнитного шторма на нашей планете 7 июля.

В то же время, сайт Мeteofor отмечает, что в ближайшие дни магнитосферу планеты могут беспокоить лишь небольшие возмущения 2-4 баллов мощности. Особенно максимальный уровень возмущения прогнозируется 7 июля с 18:00.

Следует напомнить, что магнитной бурей считаются колебания от 5 до 10 баллов.

Тем временем солнечная лаборатория Tesis.xras напоминает об обновленном графике геомагнитных штормов.

По словам астросиноптиков, ближайшая угроза из космоса прогнозируется 7 и 8 июля. В эти даты произойдет магнитное возмущение 4 балла мощности.

После двухдневной геомагнитной "тишины" Землю накроет слабая буря — 12 и 13 июля. Она будет достигать 5 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на светили за последний 21 год было обнаружено максимальное количество солнечных пятен.