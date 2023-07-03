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З мушлями та у морських тонах: 12 стильних ідей манікюру, щоб прикрасити нігті цього літа (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Манікюр на пляж має бути бездоганним Новина оновлена 03 липня 2023, 11:44
Манікюр на пляж має бути бездоганним. Фото Freepik

Поки що погода балує, можна носити яскраві та морські нейл-арти на нігтях

Манікюр влітку – це щось яскраве, фантазійне й свіже. Морська тематика чудово пасуватиме до відпустки чи поїздки на море. Дизайн може бути різним: від мінімалістичного перлинного блиску до об’ємного морського каміння на нігтях.

"Телеграф" підібрав 12 стильних ідей манікюру, який варто спробувати зробити цього літа. Ідеї на будь-який смак прикрасять як довгі, так і короткі нігті.

Перли – провідна тенденція нейл-арту цього літа. Ви можете прикрасити нігті перлинами або вибрати перлинний відтінок лаку для покриття, додавши сяйва вашому манікюру. Особливо вдала ідея для тих, хто не любить надто яскраві тони, але хоче освіжити свій нейл-стиль.

Піщані відтінки не менш актуальні у теплому сезоні. Покрийте нігті не просто жовтим лаком, а додайте мерехтіння.

Манікюр у морському стилі як ніколи доречний влітку. Використовуйте всі відтінки синього, блакитного та зеленого, щоб створити стильний нейл-арт. Хвилі, мушлі, краплі, луска, морське каміння та зірки: всі ці деталі доречні.

Літній манікюр 2023

Перламутровий манікюр
Стильний перламутр
Манікюр у морському стилі
Манікюр у морському стилі
Манікюр з мушлями
Незвичайний френч
Перлинний манікюр
Перлинна тема
Манікюр у морському стилі
Морські тони
Манікюр у морському стилі
Морські зірки та мушлі
Манікюр з перлинами
Перлини як декор
Перлинний манікюр
Ніжний перлинний відтінок
Манікюр у морському стилі
Свіжий літній дизайн
Манікюр з перлинами
Елегантна прикраса
Манікюр у морському стилі
Френч по-літньому
Перламутровий манікюр
Перламутрові переливи

Раніше "Телеграф" розповідав, що поза тенденціями залишається актуальним французький манікюр. Однак улітку є можливість урізноманітнити традиційний френч кольоровим дизайном.

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