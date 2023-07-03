З мушлями та у морських тонах: 12 стильних ідей манікюру, щоб прикрасити нігті цього літа (фото)

Поки що погода балує, можна носити яскраві та морські нейл-арти на нігтях

Манікюр влітку – це щось яскраве, фантазійне й свіже. Морська тематика чудово пасуватиме до відпустки чи поїздки на море. Дизайн може бути різним: від мінімалістичного перлинного блиску до об’ємного морського каміння на нігтях.

"Телеграф" підібрав 12 стильних ідей манікюру, який варто спробувати зробити цього літа. Ідеї на будь-який смак прикрасять як довгі, так і короткі нігті.

Перли – провідна тенденція нейл-арту цього літа. Ви можете прикрасити нігті перлинами або вибрати перлинний відтінок лаку для покриття, додавши сяйва вашому манікюру. Особливо вдала ідея для тих, хто не любить надто яскраві тони, але хоче освіжити свій нейл-стиль.

Піщані відтінки не менш актуальні у теплому сезоні. Покрийте нігті не просто жовтим лаком, а додайте мерехтіння.

Манікюр у морському стилі як ніколи доречний влітку. Використовуйте всі відтінки синього, блакитного та зеленого, щоб створити стильний нейл-арт. Хвилі, мушлі, краплі, луска, морське каміння та зірки: всі ці деталі доречні.

Літній манікюр 2023

Стильний перламутр

Манікюр у морському стилі

Незвичайний френч

Перлинна тема

Морські тони

Морські зірки та мушлі

Перлини як декор

Ніжний перлинний відтінок

Свіжий літній дизайн

Елегантна прикраса

Френч по-літньому

Перламутрові переливи

Раніше "Телеграф" розповідав, що поза тенденціями залишається актуальним французький манікюр. Однак улітку є можливість урізноманітнити традиційний френч кольоровим дизайном.