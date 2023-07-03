С ракушками и в морских тонах: 12 стильных идей маникюра, чтобы украсить ногти этим летом (фото)

Пока еще погода балует, можно носить яркие и морские нейл-арты на ногтях

Маникюр летом – это что-то яркое, фантазийное и свежее. Морская тематика отменно подойдет для проведения отпуска или поездки к морю. Дизайн может быть разным: от минималистического жемчужного блеска до объемных морских камней на ногтях.

"Телеграф" подобрал 12 стильных идей маникюра, который стоит попробовать сделать этим летом. Идеи на любой вкус украсят как длинные, так и короткие ногти.

Жемчуг – ведущая тенденция нейл-арта этим летом. Вы можете украсить ногти жемчужинами или же выбрать жемчужный оттенок лака для покрытия, добавив сияния вашему маникюру. Особенно удачная идея для тех, кто не любит слишком яркие тона, но хочет освежить свой нейл-стиль.

Песочные оттенки не менее актуальны в теплом сезоне. Покройте ногти не просто желтым лаком, а добавьте мерцания.

Маникюр в морском стиле как никогда уместен летом. Используйте все оттенки синего, голубого и зеленого, чтобы создать стильный нейл-арт. Волны, ракушки, капли, чешуя, морские камни и звезды: все эти детали уместны.

Летний маникюр 2023

Стильный перламутр

Маникюр в морском стиле

Необычный френч

Жемчужная тематика

Морские тона

Морские звезды и ракушки

Жемчужины как декор

Нежный жемчужный оттенок

Свежий летний дизайн

Элегантное украшение

Френч по-летнему

Перламутровые переливы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вне тенденций остается актуальным французский маникюр. Однако летом есть возможность разнообразить традиционный френч цветным дизайном.