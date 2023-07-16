Жара усилится до +36℃: синоптики изменили прогноз погоды для нескольких областей Украины

Ранее на эти дни прогнозы обещали не более 30-32 градусов жары

Многие уже утомились от постоянной смены погодных условий, однако такие "качели" продолжаются, — и уже на днях после похолодания в ряде областей Украины снова установится жара до 36 градусов Цельсия.

Об этом можно судить по свежим прогнозам от синоптиков "Укргидрометцентра".

Речь идет о южных, центральных и восточных областях Украины, — уже с 16 июля в них постепенно начала подниматься температура, и пика она достигнет во вторник, 18 июля. Жарче всего будет в Николаевской области и в Крыму, где воздух может прогреться до 36 градусов, в то время как в Херсонской и Запорожской областях ожидается максимальная температура в 35 градусов, а в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях до 33 градусов. Заметим, что ранее прогнозы обещали там в среднем 30 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 16 июля

Прогноз погоды в Украине на 17 июля

Интересно, что для западных и северных областей прогноз совсем другой на эти дни, — 16 и 17 июля там будет тепло до 32 градусов, в то время как 18 числа туда с грозами придет похолодание до в среднем 26-28 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 18 июля

Стоит заметить, что 19-20 июля жара вновь несколько спадет, и лишь в нескольких областях температура будет выше 30 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 19 июля

Прогноз погоды в Украине на 20 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что синоптики также прогнозируют в Украине аномальную погоду в августе.