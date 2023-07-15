Август будет аномальным: ученая рассказала, чем удивит погода украинцев в конце лета

Последний месяц лета будет не таким, как мы привыкли

Первые два месяца лета в 2023 году в Украине успели ознаменоваться сильной жарой, резкими похолоданиями, градом и шквалами, а также потопами. Август в этом году тоже обещает быть аномальным.

Об этом в комментарии для "Телеграфа" рассказала заведующая отделом климатических исследований Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

Она объяснила, что в 2023 году можно наблюдать множество различных погодных аномалий в Украине, — например, апрель, который традиционно является теплым и сухим месяцем, в этом году таковым не был. И лето тоже не обойдется без аномалий.

"Август, который обычно самый жаркий месяц лета, в этом году таким не будет. Вы же видите, что все меняется. В этом году аномалий очень много", — подчеркнула Мартазинова.

Стоит заметить, что хотя в Украине 30 градусов жары среди лета, — дело привычное, то в мировые тенденции изменения погоды очень тревожны. В частности, в начале июля был зафиксирован самый жаркий день на планете за всю историю метеорологических наблюдений. Ученые считают, что на это повлияло сразу два фактора: длительный процесс глобального потепления и метеорологическое явление Эль-Ниньо (повышение температуры поверхности Тихого океана).

Магнитное поле Земли этим летом тоже весьма неспокойно, — ранее "Телеграф" рассказывал, когда в ближайшее время можно ждать магнитную бурю.