На Землю надвигается новая магнитная буря: названа опасная дата

Метеочувствительным людям стоит успеть подготовиться

Июль преподнес землянам целую череду сильных магнитных бурь, и сейчас надвигается еще одна силой в 5 баллов.

Возмущения магнитного поля будут длиться два дня подряд, однако только в один из дней усилятся до мощности магнитной бури, сообщает Meteoagent, который делает прогнозы на основе данных Центра прогноза космической погоды и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Опасные дни будут уже совсем скоро:

14 июля ожидаются геомагнитные колебания силой в 4 балла;

15 июля ожидается магнитная буря силой в 5 баллов.

После этого согласно актуальным прогнозам до конца месяца магнитное поле Земли будет в состоянии покоя. Однако заметим, что это только предварительные данные и они могут в дальнейшем еще уточняться и меняться.

Магнитные бури июль 2023

Стоит заметить, что магнитной бурей считаются колебания силой от 5 баллов (K-index 5), которые уже оказывают влияние на работу электросетей и спутников. Некоторые метеочувствительные, пожилые и беременные люди утверждают, что чувствуют во время магнитных бурь недомогание, слабость и головные боли, однако научно влияние геомагнитных колебаний на организм человека не доказано.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как помочь организму перенести магнитную бурю.