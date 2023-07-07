Ряд областей Украины накрыло градом: советы опытных водителей, как уберечь авто

Чтобы уберечь авто, не понадобятся особые средства

Киев и другие регионы Украины накрыла непогода, местами даже прошел град. В такой момент автовладельцы переживают, что град повредит лакокрасочное покрытие машины или лобовое стекло.

Чтобы защитить автомобиль от града, есть действенные методы, которыми регулярно пользуются опытные автолюбители, рассказали на портале "Автоцентр". Важно помнить, что попав под град, важно действовать быстро, даже несмотря на то, что он обычно длится не больше четверти часа.

Первое правило — не паниковать. Градины диаметром до 1 см не оставляют вмятин на автомобиле. Но если градины около 2 см, то следует защитить свой автомобиль. Если вы едите, то лучше остановитесь. Скорость падения града суммируется со скоростью движения авто, из-за чего усугубляются последствия повреждений.

Поставьте машину под укрытие: навес АЗС, шиномонтаж, парковка, тент придорожного ресторана, большой мост или путепровод. В крайнем случае подойдет дерево с раскидистыми ветвями — крона не сдержит град, но частично погасит их кинетическую энергию.

Если убежища рядом нет, то подумайте, чем можете накрыть машину. Тут подойдут салонные коврики, поддон из багажника, одеяло или плед, пляжная подстилка, полотенце. Чем толще предмет, тем лучше и надежнее защита. В первую очередь стоит накрыть окрашенные кузовные детали, поскольку их рихтовка и покраска во многих случаях стоят дороже, чем замена стекла. А из кузовных деталей самая ценная – крыша, поскольку она является несъемной деталью.

Чтобы максимально обезопасить авто, лучше укрыть от града полностью и хорошо одну деталь, чем частично и плохо несколько. Ведь если на крыше появятся повреждения, то ее все равно придется перекрашивать, независимо от количества вмятин.

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