Серпень буде аномальним: вчена розповіла, чим здивує погода українців в кінці літа

Останній місяць літа буде не таким, як ми звикли

Перші два місяці літа 2023 року в Україні встигли ознаменуватися сильною спекою, різкими похолоданнями, градом та шквалами, а також потопами. Серпень цього року також обіцяє бути аномальним.

Про це у коментарі для "Телеграфу" розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

Вона пояснила, що у 2023 році можна спостерігати безліч різних погодних аномалій в Україні, наприклад, квітень, який традиційно є теплим і сухим місяцем, цього року таким не був. І літо також не обійдеться без аномалій.

"Август, який зазвичай найспекотніший місяць літа, цього року таким не буде. Ви ж бачите, що все змінюється. Цього року аномалій дуже багато", — наголосила Мартазінова.

Варто зауважити, що хоча в Україні 30 градусів спеки серед літа — справа звична, світові тенденції зміни погоди дуже тривожні. Зокрема, на початку липня було зафіксовано найспекотніший день на планеті за всю історію метеорологічних спостережень. Вчені вважають, що на це вплинуло одразу два фактори: тривалий процес глобального потепління та метеорологічне явище Ель-Ніньо (підвищення температури поверхні Тихого океану).

Магнітне поле Землі цього літа теж дуже неспокійне, — раніше "Телеграф" розповідав, коли найближчим часом можна чекати на магнітну бурю.