На Землю насувається нова магнітна буря: названо небезпечну дату

Метеочутливим людям варто встигнути підготуватися

Липень підніс землянам цілу низку сильних магнітних бур, і зараз насувається ще одна силою в 5 балів.

Обурення магнітного поля триватимуть два дні поспіль, проте лише в один із днів посиляться до потужності магнітної бурі, повідомляє Meteoagent, який робить прогнози на основі даних Центру прогнозу космічної погоди та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Небезпечні дні будуть зовсім скоро:

14 липня очікуються геомагнітні коливання силою 4 бали;

15 липня очікується магнітна буря силою 5 балів.

Після цього згідно з актуальними прогнозами до кінця місяця магнітне поле Землі буде у стані спокою. Однак зауважимо, що це лише попередні дані, і вони можуть пізніше ще уточнюватись і змінюватися.

Магнітні бурі липень 2023

Варто зауважити, що магнітною бурею вважаються коливання силою від 5 балів (K-index 5), які впливають на роботу електромереж та супутників. Деякі метеочутливі, літні та вагітні люди стверджують, що відчувають під час магнітних бур нездужання, слабкість та головний біль, проте науково вплив геомагнітних коливань на організм людини не доведено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як допомогти організму перенести магнітну бурю.