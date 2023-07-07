Ряд областей України накрило градом: поради досвідчених водіїв, як уберегти авто

Щоб зберегти авто, не знадобляться особливі кошти

Київ та інші регіони України накрила негода, місцями навіть пройшов град. У таку мить автовласники переживають, що град пошкодить лакофарбове покриття машини або лобове скло.

Щоби захистити автомобіль від граду, є дієві методи, якими регулярно користуються досвідчені автолюбителі, розповіли на порталі "Автоцентр". Важливо пам’ятати, що потрапивши під град, важливо діяти швидко, навіть незважаючи на те, що він триває не більше чверті години.

Перше правило – не панікувати. Градини діаметром до 1 см не залишають вм’ятин на автомобілі. Але якщо градини близько 2 см, слід захистити свій автомобіль. Якщо ви їсте, то краще зупиніться. Швидкість падіння граду підсумовується зі швидкістю руху авто, через що посилюються наслідки ушкоджень.

Поставте машину під укриття: навіс АЗС, шиномонтаж, паркування, намет придорожнього ресторану, великий міст або шляхопровід. В крайньому випадку підійде дерево з розлогими гілками — крона не стримає град, але частково погасить їхню кінетичну енергію.

Якщо притулку поряд немає, то подумайте, чим можете накрити машину. Тут підійдуть салонні килимки, піддон з багажника, ковдра або плед, пляжна підстилка, рушник. Чим товще предмет, тим краще і надійніше захист. В першу чергу варто накрити пофарбовані кузовні деталі, оскільки їхнє рихтування і фарбування в багатьох випадках коштують дорожче, ніж заміна скла. А з кузовних деталей найцінніший — дах, оскільки він є незнімною деталлю.

Щоб максимально убезпечити авто, краще вкрити від граду повністю та добре одну деталь, ніж частково та погано декілька. Адже якщо на даху з’являться пошкодження, то його все одно доведеться перефарбовувати, незалежно від кількості вм’ятин.

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