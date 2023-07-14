Украину вновь накроет жара до +33℃, но ненадолго: прогноз и карта
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Июль готовит новые погодные качели
Середина июля в 2023 году весьма нестабильна, — только закончилось одно похолодание, как уже возвращается жара, дожди и грозы.
Как можно судить по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни украинцев ждут настоящие погодные качели.
Синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич в комментарии для "Телеграфа" рассказывал, что 14 июля наблюдается формирование волнового циклона, под влиянием которого по всей территории страны прокатились дожди с грозами.
Однако с 15 по 17 июля погоду в Украине будет определять поле повышенного давления, температура воздуха снова постепенно будет повышаться, а осадков не предвидится.
Как видно по картам Укргидрометцентра, 16 июля до +33 градусов Цельсия потеплеет в Крыму и западных областях Украины, в частности, во Львове, Ужгороде, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске.
17 июля жара распространится также в центральные, южные и северные области, в частности, — в Киев, Черкассы, Николаев, Кропивницкий, Винницу, Житомир, Хмельницкий.
Однако с 18 по 20 июля погода вновь станет нестабильной, температура снова немного упадет и в большинстве областей могут пройти кратковременные грозовые дожди, местами возможны даже шквалы и град.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в ближайшее время также ждать магнитную бурю.