Украину вновь накроет жара до +33℃, но ненадолго: прогноз и карта

Июль готовит новые погодные качели

Середина июля в 2023 году весьма нестабильна, — только закончилось одно похолодание, как уже возвращается жара, дожди и грозы.

Как можно судить по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни украинцев ждут настоящие погодные качели.

Синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич в комментарии для "Телеграфа" рассказывал, что 14 июля наблюдается формирование волнового циклона, под влиянием которого по всей территории страны прокатились дожди с грозами.

Однако с 15 по 17 июля погоду в Украине будет определять поле повышенного давления, температура воздуха снова постепенно будет повышаться, а осадков не предвидится.

Прогноз погоды в Украине на 15 июля

Как видно по картам Укргидрометцентра, 16 июля до +33 градусов Цельсия потеплеет в Крыму и западных областях Украины, в частности, во Львове, Ужгороде, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске.

Прогноз погоды в Украине на 16 июля

17 июля жара распространится также в центральные, южные и северные области, в частности, — в Киев, Черкассы, Николаев, Кропивницкий, Винницу, Житомир, Хмельницкий.

Прогноз погоды в Украине на 17 июля

Однако с 18 по 20 июля погода вновь станет нестабильной, температура снова немного упадет и в большинстве областей могут пройти кратковременные грозовые дожди, местами возможны даже шквалы и град.

Прогноз погоды в Украине на 18 июля

Прогноз погоды в Украине на 19 июля

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в ближайшее время также ждать магнитную бурю.