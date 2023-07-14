Україну знову накриє спека до +33℃, але ненадовго: прогноз та карта

Липень готує нові погодні гойдалки

Середина липня 2023 року дуже нестабільна — тільки закінчилося одне похолодання, як уже повертається спека, дощі та грози.

Як можна судити за прогнозами синоптиків, найближчими днями на українців чекають справжні погодні гойдалки.

Синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич у коментарі для "Телеграфу" розповідав, що 14 липня спостерігається формування хвильового циклону, під впливом якого на всій території країни прокотилися дощі з грозами.

Проте з 15 по 17 липня погоду в Україні визначатиме поле підвищеного тиску, температура повітря знову поступово підвищуватиметься, а опадів не передбачається.

Прогноз погоди в Україні на 15 липня

Як видно за картами Укргідрометцентру, 16 липня до +33 градусів Цельсія потеплішає у Криму та західних областях України, зокрема у Львові, Ужгороді, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську.

Прогноз погоди в Україні на 16 липня

17 липня спека пошириться також у центральні, південні та північні області, зокрема, у Київ, Черкаси, Миколаїв, Кропивницький, Вінницю, Житомир, Хмельницький.

Прогноз погоди в Україні на 17 липня

Проте з 18 по 20 липня погода знову стане нестабільною, температура трохи впаде і у більшості областей можуть пройти короткочасні дощі, місцями можливі навіть шквали та град.

Прогноз погоди в Україні на 18 липня

Прогноз погоди в Україні на 19 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли найближчим часом також чекати на магнітну бурю.