Италия превращается в печь для пиццы, в Греции лесные пожары. Европа страдает от аномальной жары

На популярных курортах Европы сейчас настоящий ад

На юге Европы царит адская жара из-за антициклона "Харон", которая может длиться еще как минимум 10 дней и распространиться на Польшу, Германию и Францию.

На итальянском острове Сардиния сегодня днем температура достигнет 46 градусов Цельсия, а на материковой части Греции и Испании вспыхнули лесные пожары. Туристы массово отменяют отпуска из-за опасной погоды, а власти вводят особый режим реагирования на ЧС.

"Телеграф" рассказывает, как волна жары повлияла на популярные места отдыха:

Дальше будет еще хуже

Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что волна жары в северном полушарии усилится на этой неделе, что приведет к резкому повышению ночных температур и увеличению риска сердечных приступов и смертей.

"Температура в Северной Америке, Азии, а также в Северной Африке и Средиземноморье в течение длительного количества дней на этой неделе будет превышать 40 градусов, поскольку волна жары усиливается", — говорится в заявлении ВМО.

Служба ЕС по чрезвычайным ситуациям Copernicus предупредила об чрезвычайной опасности пожаров в некоторых частях Испании, на итальянских островах Сардиния и Сицилия и в некоторых частях Греции.

Италия

Нынешняя волна жары превратила Италию и соседние страны в "гигантскую печь для пиццы", говорит климатолог и профессор Редингского университета Ханна Клоук, передает Science Media Centre.

"Пузырь горячего воздуха, который надулся над южной Европой, превратил Италию и окружающие страны в гигантскую печь для пиццы. Горячий воздух, пришедший из Африки, сейчас остается на месте, тепло в море, на земле и в воздухе продолжает нарастать", — пояснила Клок.

По меньшей мере, в 20 городах объявлено предупреждение о жаре, страна готовится к рекордным температурам — 45C. Предупреждения действуют для основных туристических мест, включая Рим, Флоренцию и Болонью, а также Палермо, на Сицилию и Бар. Министр здравоохранения Италии Орацио Шиллачи призвал людей быть осторожными во время посещения туристических мест, включая знаменитые руины Рима. Ходить в Колизей, когда там 43 градуса не рекомендуется, особенно для пожилых людей.

Министерство здравоохранения Италии ввело новый протокол для "скорой" под названием "Защитим себя от жары". Рекомендуется льготная и дифференцированная помощь в отделении неотложной помощи.

А местных и гостей города просят соблюдать основные правила:

Избегайте прямого пребывания на солнце и оставайтесь дома в самые жаркие часы дня.

Обеспечить безопасную рабочую и домашнюю среду.

Используйте шторы/оконницы, чтобы заблокировать прямое солнце.

Использовать кондиционер.

Выпивать не менее 1,5 л воды в день и есть небольшими порциями.

Носить легкую одежду из натуральных тканей.

Не оставлять детей и животных в автомобилях.

Проверить пожилых и уязвимых соседей, чтобы убедиться, что у них достаточное количество воды, пищи.

Испания

Волна жары в Испании все еще усиливается, прогнозируется, что температура достигнет 44 градусов в долине Гвадалквивир близ Севилья. А лесные пожары продолжают выходить из-под контроля на испанском Канарском острове Ла-Пальма. Более 4000 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Пожар поразил более 4600 гектаров леса на севере острова.

Греция

Прогнозируется, что на этой неделе температура в Греции будет продолжать расти, прежде чем добиться максимума в 43 градуса в Афинах. Лесные пожары в двух районах вокруг столицы вызвали распоряжение об эвакуации минимум шести приморских общин.

Греческая метеорологическая служба предупредила о высоком риске пожаров на этой неделе.

Первый пожар, охвативший леса в Дервенохории в 29 милях к северу от Афин, все еще усиливается. Еще один пожар, который начался в селе Куварас в 17 милях к юго-востоку от греческой столицы, распространился на прибрежные города Анависсос, Лагониси и Саронида и заставил людей покинуть свои дома.

Прогнозируется, что с четверга новая волна жары охватит большинство районов страны с минимальной температурой до 43°С на материке, 41°С на Ионических островах и 38°С на островах Эгейского моря.

Следующие Польша, Франция и Германия

Французское метеорологическое агентство сообщает, что во вторник в некоторых частях страны ожидается 40 градусов Цельсия. По данным Meteo France, Корсика и части южной и юго-восточной Франции пострадают от самых высоких температур, при этом ночные температуры будут оставаться высокими. 7 административных регионов объявили оранжевый уровень опасности.

Врачи в Германии предложили людям подумать о сиесте во время жаркой погоды, вставать рано и работать утром. Температура в Германии несколько снизилась после пика в выходные, но остается очень теплой.

Кроме того, вдали от Европы температура, зарегистрированная на метеостанции в Долине Смерти в штате Калифорния (США), в полночь по местному времени достигла 49C – это потенциально новый рекорд для температуры в полночь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что синоптики также прогнозируют в Украине аномальную погоду в августе.