В Европе бушует антициклон "Цербер": ждать ли в Украине +47 градусов жары

Синоптик поделилась прогнозом погоды на ближайшие дни

В Европе уже несколько дней бушует антициклон "Цербер", который в некоторых местах разогревает воздух до рекордных +47 градусов.

Синоптик Наталья Диденко рассказала о том, грозят ли Украине аномальные температуры.

Для начала отметим, что уже сейчас, например в Италии, объявлено предупреждение об экстремально опасных для здоровья температурах. Пик жары в Риме ожидается во вторник, 17 июля, когда температура может превысить 42 градуса. Метеорологи опасаются, что на юге Италии на Сицилии и на Сардинии тем временем может быть побит общеевропейский температурный рекорд – 48,8 градуса.

Впрочем, согласно прогнозу Диденко, "Цербер" не "добежит" до Украины, но от этого не легче.

"Такого экстрима у нас не предвидится, однако дыхание Сахары и мы почувствуем хорошо", — говорит синоптик.

По её данным, 18 июля в южной части Украины, в центральных областях и на востоке дневная температура воздуха будет достигать отметок в +29+34 градуса, в Херсонской, Николаевской, Запорожье и в Крыму местами +32+36 градусов. В западных областях столбики термометров поднимутся до +24+29 градусов (в Закарпатье до +30 градусов)

"Кратковременные дожди с грозами пройдут во вторник в большинстве областей Украины. При грозах есть вероятность сильного ливня, шквала и града! В дневные часы вторника осадки будут прекращаться на западе Украины, а в южной части грозовой дождь более вероятен на Одесщине", — прогнозирует Диденко.

В столице также ожидается дождь с грозой. В связи с этим температура воздуха снизится и составит +25+28 градусов.

"Сегодняшний понедельник пока самый жаркий в Киеве с ближайшей перспективы — неделя побудет с приемлемыми градусами, а в субботу, 22 июля, возможен сильный дождь и кратковременное похолодание до +18+20 градусов", — считает она.

Напомним, что заведующая отделом климатических исследований Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова рассказала "Телеграфу" о том, чем удивит погода украинцев в конце лета.