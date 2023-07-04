Дожди меняют свое направление: в каких регионах Украины будет сухо

В ближайшие дни сплошная облачная погода накроет всего один регион

Какой день подряд Украину терроризируют дожди и грозы, однако синоптики прогнозируют, что постепенно непогода будет покидать большинство городов страны.

Как сообщает Мeteofor, почти во всех регионах столбики термометров зафиксируются у отметки +30 градусов.

Погода во Львове на 4-5 июля

На западе Украины прогнозируется преимущественно облачно с дождями. Во вторник сонце не будет выглядывать из-за облаков. Утро среды будет ясным, но уже днем начнется дождь, который усилится к вечеру, возможна гроза. Днем воздух прогреется до +27…29 °C, а ночью остынет до +16 градусов. Во вторник-среду ветер прогнозируется свежим, 8 м/с.

Погода во Львове на 4-5 июля

Погода в Киеве на 4-5 июля

Столица ожидает более-менее ясную погоду, но местами с дождем. Утром во вторник выглянет солнышко, однако в дневные часы небо заполонят облака. Осадков не предполагается. А в первой половине дня среды возможен дождь, который завершится к обеду. Температура воздуха днем будет достигать 29 градусов тепла, а ночью опустится до +18…20 °C. Во вторник будет дуть легкий ветер, его скорость будет достигать 3 м/с, а на следующий день увеличится до 6 м/с.

Погода в Киеве на 4-5 июля

Погода в Харькове на 4-5 июля.

Слобожанщину во вторник с ночи накрыли дожди, которые должны завершиться днем. В среду ветер разгонит облака и прогнозируется солнечная погода. Днем температура в городе поднимется до 28…31 градуса тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +18 °C. Во вторник дует легкий ветер – 3 м/с, что в среду увеличится до слабых 4 м/с.

Погода в Харькове на 4-5 июля.

Погода в Донецке на 4-5 июля

Дончан в течение двух дней будет радовать солнце, кое-где с лёгкой облачностью. Температура воздуха днем поднимется до 32...33 °C. Ночью отметки термометров покажут +19…20 градусов. 4-5 июля ожидается умеренный ветер — 6-7 м/с.

Погода в Донецке на 4-5 июля

Погода в Днепре на 4-5 июля.

В этом городе синоптики обещают ясную погоду 4-5 июля. Однако в среду вечером будет идти мелкий дождь. Днем столбики термометров достигнут отметок +30…34 °C, а ночью – снизятся до 20…21 градусов тепла. Ветер во вторник дует умеренный, максимальная скорость которого составит 6 м/с. В среду увеличится до 7 м/с.

Погода в Днепре на 4-5 июля.

Погода в Одессе на 4-5 июля.

Одещина во вторник и среду будет купаться в лучах солнца. Воздух днем прогреется до 28...32 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +20...21 °C. Во вторник дует слабый ветер — 5 м/с, а в среду будет слабеть до 4 м/с.

Погода в Одессе на 4-5 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скоро Украину накроет настоящая летняя жара.