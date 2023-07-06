В квартире будет прохладно даже в сильную жару: просто повесьте в комнате этот предмет

Этот метод освежит помещение даже без кондиционера

Пережить знойную жару помогают кондиционеры. Но если в квартире это чудо техники не установлено, а терпеть духоту уже нет сил, на помощь придут подручные средства.

Охладить и увлажнить воздух в квартире можно и без сплит-системы. Достаточно иметь махровое полотенце и уксус.

Прежде всего нужно подготовить специальный раствор. Для этого смешивает 100 миллилитров белого уксуса с двумя стаканами воды. По желанию в раствор можно добавить несколько капель эфирного масла с приятным для вас ароматом.

В подготовленной уксусной воде нужно замочить махровое полотенце. Держите его в растворе 10 минут. После этой процедуры отожмите полотенце и разместите на дверной ручке.

Влажная ткань будет играть роль увлажнителя и охладителя воздуха. Благодаря уксусу в помещении исчезнут неприятные запахи.

Если с полотенцем и уксусным раствором не хочется возиться, используйте "бабушкин" метод сделать прохладу в квартире. Для этого нужно разбрызгать из пульверизатора воду. В идеале она должна быть ледяной. Процедуру повторяйте раз в час-полтора.

Не переусердствуйте с увлажнением воздуха в жару. Иначе можно добиться эффекта парника в квартире.

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