У Європі вирує антициклон "Цербер": чи чекати в Україні +47 градусів спеки

Синоптик поділилася прогнозом погоди на найближчі дні.

У Європі вже кілька днів вирує антициклон "Цербер", який у деяких місцях розігріває повітря до рекордних +47 градусів.

Синоптик Наталія Діденко розповіла про те, чи загрожують Україні аномальні температури.

Для початку зазначимо, що вже зараз, наприклад, в Італії, оголошено попередження про екстремально небезпечні для здоров’я температури. Пік спеки у Римі очікується у вівторок, 17 липня, коли температура може перевищити 42 градуси. Метеорологи побоюються, що на півдні Італії на Сицилії та Сардинії тим часом може бути побитий загальноєвропейський температурний рекорд – 48,8 градуса.

Втім, за прогнозом Діденко, "Цербер" не "добіжить" до України, але від цього не легше.

"Такого екстриму у нас не передбачається, проте дихання Сахари і ми відчуємо добре", — каже синоптик.

За її даними, 18 липня у південній частині України, у центральних областях та на сході денна температура повітря досягатиме позначок у +29+34 градуси, у Херсонській, Миколаївській, Запоріжжі та в Криму місцями +32+36 градусів. У західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +24+29 градусів (на Закарпатті до +30 градусів)

"Короткочасні дощі з грозами пройдуть у вівторок у більшості областей України. При грозах є ймовірність сильної зливи, шквалу та граду! У денний час вівторка опади припинятимуться на заході України, а в південній частині грозовий дощ більш ймовірний лише на Одещин", — прогнозує Діденко.

У столиці також очікується дощ з грозою. У зв’язку з цим температура повітря знизиться і становитиме +25+28 градусів.

"Сьогоднішній понеділок поки що найспекотніший у Києві з найближчої перспективи — тиждень побуде з прийнятними градусами, а в суботу, 22 липня, можливий сильний дощ та короткочасне похолодання до +18+20 градусів", — вважає вона.

Нагадаємо, що завідувач відділу кліматичних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова розповіла "Телеграфу" про те, чим здивує погода українців наприкінці літа.