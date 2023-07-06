У квартирі буде прохолодно навіть у сильну спеку: просто повісьте це у кімнаті

Цей спосіб освіжить приміщення навіть без кондиціонера

Пережити спеку допомагають кондиціонери. Але якщо у квартирі це диво техніки не встановлено, а терпіти задуху вже немає сил, на допомогу прийдуть підручні засоби.

Охолодити та зволожити повітря у квартирі можна і без спліт-системи. Достатньо мати махровий рушник та оцет.

Насамперед потрібно підготувати спеціальний розчин. Для цього змішуємо 100 мілілітрів білого оцту із двома склянками води. За бажанням до розчину можна додати кілька крапель ефірної олії з приємним для вас ароматом.

У підготовленій оцтовій воді потрібно замочити махровий рушник. Тримайте його в розчині 10 хвилин. Після цієї процедури відіжміть рушник і розмістіть на ручці двері.

Волога тканина відіграватиме роль зволожувача та охолоджувача повітря. Завдяки оцту у приміщенні зникнуть неприємні запахи.

Якщо з рушником і оцтовим розчином не хочеться возитися, використовуйте "бабусин" спосіб зробити прохолоду у квартирі. Для цього потрібно розбризкати з пульверизатора воду. В ідеалі вона має бути крижаною. Процедуру повторювати раз на годину-півтори.

Не перестарайтеся зі зволоженням повітря в спеку. Інакше можна досягти ефекту парника у квартирі.

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