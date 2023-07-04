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Дощі змінюють свій напрямок: в яких регіонах України буде сухо

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Деяким містам варто чекати навіть грози
Деяким містам варто чекати навіть грози. Фото Pixabay

Найближчими днями суцільно хмарна погода накриє всього один регіон

Який день поспіль Україну тероризують дощі і грози, однак синоптики прогнозують, що поступово негода покидатиме більш міст країни.

Як повідомляє Мeteofor, майже у всіх регіонах стовпчики термометрів зафіксуються біля позначки +30 градусів.

Погода у Львові на 4-5 липня

На заході України прогнозується переважно хмарна погода з дощами. У вівторок протягом дня сонце не визиратиме. Ранок середи ще буде ясним, але вже вдень почнеться дощ, який посилиться до вечора, можлива гроза. Вдень повітря прогріється до +27…29 °C, а вночі охолоне до +16 градусів. У вівторок-середу вітер прогнозується свіжим, 8 м/с.

Погода у Львові на 4-5 липня
Погода у Львові на 4-5 липня

Погода у Києві на 4-5 липня

Столиця очікує на більш-менш ясну погоду, але місцями з дощем. Вранці у вівторок вигляне сонечко, однак у денний час небо заполонять хмари. Опадів не передбачається. А у першій половині дня середи ймовірний дощ, який завершиться до обіду. Температура повітря вдень сягатиме 29 градусів тепла, а вночі опуститься до +18…20 °C. У вівторок дутиме легкий вітер, його швидкість сягатиме 3 м/с, а наступного дня збільшиться до помірних 6 м/с.

Погода у Києві на 4-5 липня
Погода у Києві на 4-5 липня

Погода у Харкові на 4-5 липня

Слобожанщину у вівторок з ночі накрили дощі, які, втім, мають завершитись удень. У середу вітер розгонить хмари і прогнозується сонячна погода. Удень температура у місті підніметься до 28…31 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +18 °C. У вівторок дме легкий вітер — 3 м/с, що у середу збільшиться до слабких 4 м/с.

Погода у Харкові на 4-5 липня
Погода у Харкові на 4-5 липня

Погода у Донецьку на 4-5 липня

Донеччан протягом двох днів тішитиме сонце, подекуди з легкою хмарністю. Температура повітря вдень підніметься до 32…33 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +19…20 градусів. 4-5 липня очікується помірний вітер — 6-7 м/с.

Погода у Донецьку на 4-5 липня
Погода у Донецьку на 4-5 липня

Погода у Дніпрі на 4-5 липня

У цьому місті синоптики обіцяють ясну погоду протягом 4-5 липня. Однак у середу ввечері зриватиметься дрібний дощ. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +30…34 °C, а вночі – знизяться до 20…21 градусів тепла. Вітер у вівторок дме помірний, максимальна швидкість якого сягатиме 6 м/с. У середу збільшиться до 7 м/с.

Погода у Дніпрі на 4-5 липня
Погода у Дніпрі на 4-5 липня

Погода в Одесі на 4-5 липня

Одещина у вівторок та середу купатиметься у промінцях сонця. Повітря вдень прогріється до 28…32 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +20…21 °C. У вівторок дме слабкий вітер — 5 м/с, а у середу слабшатиме до 4 м/с.

Погода в Одесі на 4-5 липня
Погода в Одесі на 4-5 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скоро Україну накриє справжня літня спека.

Теги:
#Погода в Україні #Прогноз погоди #Липень #Липень