В Киеве произошел масштабный пожар: горит одно из популярных мест отдыха (фото и видео)

Причины возгорания пока неизвестны

Утром в пятницу, 21 июля, в Гидропарке в Киеве произошел пожар. По предварительным данным, горит "Игропарк", на месте возникло значительное задымление.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Гидропарк на карте Киева

Согласно свидетельствам очевидцев, возгорание могло начаться в одном из местных кафе. Стоит отметить, что из-за пожара, накапливается пробка у моста "Метро".

Причины возгорания пока неизвестны. На месте уже работают оперативные службы.

Напомним, в Киевской области днем 13 июля произошел пожар в элитном загородном комплексе Queen Country Club, загорелась игровая комната и баня. Это отдельные постройки, поэтому огня в помещении самого ресторана не было.

Также "Телеграф" рассказывал, что во временно оккупированном Мариуполе вечером 19 июля произошел пожар. По неизвестным причинам вспыхнул дворец культуры "Украинский дом", ранее известный как ДК "Металлургов". Советник главы города Петр Андрющенко напомнил, что ДК горело во второй раз во время полномасштабной войны. Причины пожара неизвестны, взрывов перед этим не было слышно. Жители города предполагают, что оккупанты либо сами подожгли дворец культуры, либо строители что-то напортачили и произошло возгорание.

Кроме того, 12 июля в городе Трускавец (Львовская область) в одной из местных гостиниц возник пожар, из-за чего из здания пришлось выводить людей.