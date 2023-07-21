У Києві сталася масштабна пожежа: горить одне із популярних місць відпочинку (фото і відео)

Причини займання поки невідомі

Зранку у п'ятницю, 21 липня, у Гідропарку у Києві сталася пожежа. За попередніми даними горить "Ігропарк", на місці виникло значне задимлення.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Варто зазначити, що через пожежу, накопичується затор біля моста "Метро". Причини займання наразі невідомі.

Нагадаємо, на Київщині вдень 13 липня сталася пожежа в елітному заміському комплексі Queen Country Club, спалахнула ігрова кімната та лазня. Це окремі будівлі, тому вогню в приміщенні самого ресторану не було.

Також "Телеграф" розповідав, що у тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 19 липня сталася пожежа. З невідомих причин спалахнув палац культури "Український дім" раніше відомий як ДК "Металургів". Радник голови міста Петро Андрющенко нагадав, що ДК горіло вдруге під час повномасштабної війни. Причини пожежі невідомі, вибухів перед цим не було чути. Жителі міста припускають, що окупанти або самі підпалили палац культури, або будівельники щось напартачили й сталося загоряння.

Крім того, 12 липня в місті Трускавець (Львівська область) в одному з місцевих готелів виникла пожежа, через що з будівлі довелося виводити людей.